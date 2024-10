Je hebt een wereldvoetbalbond (FIFA), een Europese voetbalbond (UEFA) en een Nederlandse voetbalbond (KNVB). Dat is een omgekeerde piramide van verdriet: die lui in Nederland zijn gewoon omhooggevallen leraren gym die denken dat ze heel veel te vertellen hebben, die Europese lui zijn doortrapte boeven en wat er bij de FIFA zit is regelrechte onderwereld. Ze geilen alleen maar op geld. Geld geld geld geld geld, en hoe dat geld verkregen wordt, of welke waarden en principes er moeten sneuvelen om tot dat geld te komen, maakt eigenlijk niet uit. Zo staan de FIFA en de UEFA met allerlei campagnes te koketteren dat ze zo druk zijn met LHBTI-rechten, maar ondertussen verkopen ze hun kontje aan de allergrootste boevenlanden met veel geld, maar ook met de allerslechtste mensenrechten (Rusland, Qatar, Saudi). Voor de vorm stribbelt onze KNVB dan 1x tegen, maar als puntje bij paaltje komt is geld weer belangrijker dan principes.

Welnu, het WK van 2034 gaat dus naar Saudi-Arabië. Omdat die verknipte FIFA-baas Gianni Infantino zo dol is op geld, het helemaal niet erg is als er vrouwen of homo's van het dak gestraald worden en die moralistische angsthazen van de KNVB, vacuüm gezogen in de buitenring van de macht, toch wel tekenen bij het kruisje. En waar we in Nederland steeds méér islam krijgen, en met name progressief-links daar hartstikke blij mee is, schuift Saudi-Arabië onder kroonprins Mohammed bin Salman in rap tempo op naar een samenleving met mínder islam. En dús wordt het wat leuker voor vrouwen. Tegenwoordig mogen vrouwen zelfs al zelfstandig wonen - kom er maar eens om, in Amsterdam-West! Desalniettemin hebben 106 topvoetbalsters een brief naar de FIFA gestuurd om maar eens wat minder zaken te doen met oliebedrijf Aramco en Saudi-Arabië. Dat noemen wij: dappere vrouwen met het oog op de bal. En nu maar wachten op de reactie van onze dappere KNVB. "Vrouwenrechten zijn belangrijk, maarrrrr / echter..."