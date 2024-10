Gijs de Jong van de KNVB is een man van de wereld, zo blijkt maar weer eens uit dit interview met De Volkskrant. "Als ik terugkom in Qatar, krijgen wij ook een spiegel voorgehouden over zaken die bij ons niet goed gaan. Zij vinden ook iets van de uitslag van onze laatste verkiezingen, van hoe er bij ons met arbeidsmigranten en migratie wordt omgegaan, of met prostitutie en drugs". Dit is echt een quote van de baas van de KNVB. De uitslag van onze verkiezingen was verkeerd HEEFT HIJ GELEERD VAN EEN BEZOEK AAN EEN LAND WAAR ZE NAUWELIJKS VERKIEZINGEN HEBBEN. Bedankt voor de tip Gijs, en via jou ook de mensen van Qatar.

Hoe staat het eigenlijk met het WK in Saoedi-Arabië, kunnen we daar ook iets van leren? Ja hoor: alcohol verbieden. "Ik ben een aantal keer in Saoedi-Arabië geweest. Wij bespreken alles, zonder in detail te treden. In algemene zin zeggen zij: kijk naar wie wij zijn. Respecteer onze religie. Kijk naar ontwikkelingen, naar de veranderende positie van vrouwen. Langzaam opent het land zich. Mensen hoeven niet gesluierd rond te lopen, mogen studeren en werken. Natuurlijk zijn wij kritisch, maar dat zijn zij ook op ons, over onze alcoholconsumptie bijvoorbeeld."

Enfin dit is dus dezelfde KNVB die de hele dag allemaal campagnes over u uitsmijt over homotolerantie en respect en weten wij veel wat voor halfzacht gejank, maar als het puntje bij paaltje komt dan is het knipmessen voor dictators en zeggen dat we wat van hen kunnen leren. Nou ja. Op zich is de KNVB ongeveer net zo ondemocratisch als Qatar en Saoedi-Arabië dus hee.