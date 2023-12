Told you so

Ha nou dat was toch nog spannend. Na dagen voorpret voor de restzetelfetisjisten heeft de Kiesraad vanochtend de definitieve uitslag (zitting DAARRR terugkijken) van de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. D66 krijgt niet een tiende zetel (die voor Tjeerde Groot was geweest), SP pakt wel een vijfde zetel en de PVV blijft definitief steken op 37. Misschien een verrassing voor alle NOS-kijkers die na de exitpoll (die verder spot on was, red.) dachten dat 50PLUS een zetel zou krijgen en de PVV zou blijven steken op 35. Maar u keek natuurlijk naar ons en u wist al lang hoe het echt zat. Definitieve uitslag hieronder, verder formeren in de comments en/of bij Ome Roon.