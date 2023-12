Op dag 3 van de verkenningen trekt de definitieve dwergenparade met Mirjam Bikker (CU), Laurens Dassen (VOLT), Joost Eerdmans (JA21) en na de lunch Chris Stoffer (SGP) voorbij het bureau van Ronald Plasterk (DENK ontbreekt, die zien de PvdA'er als 'de boodschapper van extreemrechts'). Na dit soepie moet ome Roon echt aan de slag: dinsdag moet hij zijn verslag inleveren, donderdag debat. Probleem is dat het niet wil vlotten tussen en met Wilders, Omtzigt en Yesilgöz. Status tot nu toe : Lientje wil het hele spul aan tafel en daar Geert zijn Italiaanse trip dit weekeinde heeft afgezegd is hij in het land. Developing derhalve. Ondertussen bij de Kiesraad - SP pakt vijfde zetel, D66 blijft steken op 9 zetels: Tjeerd de Groot komt 160 stemmen tekort.

Update 10:34 - Nu zwart op wit: de ChristenUnie verkiest hoe dan ook de oppositie.

Update 11:49 - Wilders gaat ook niet naar Argentinië. De PVV-leider was uitgenodigd om de inauguratie van president Javier Milei bij te wonen.

Update 12:20 - Het is doodstil op de socials van VOLT dus onduidelijk wat Dassen heeft voorgesteld. JA21 laat wel van zich horen na Eerdmans' gesprek met Plasterk: met zijn ene zetel past DJ Jopie naar eigen zeggen bescheidenheid, wel is de partij bereid met de 3 zetels in de senaat een centrumrechtse coalitie te steunen.

Update 12:49 - Omtzigt is Omtzigt-dingen aan het doen; de NSC-leider buigt zich over een rapport over de vuurwerkramp in Enschede.

Update 12:56 - Plasterk geeft zo een ongeplande persconferentie.

Update 13:14 - Plasterk geeft toch geen ongeplande persconferentie.