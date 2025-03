Gisteren was er een voetbalwedstrijd, Nederland was goed, tenminste, dat vonden wij, dat vond Pierre van Hooijdonk ook, en Rafael van der Vaart vond het ook, waarschijnlijk vond iedereen die de wedstrijd heeft gezien dat, en als u de wedstrijd niet heeft gezien dan kon die u waarschijnlijk niks schelen, maar dat zal allemaal wel, de belangrijkste vraag die op onze lippen brandt is natuurlijk: WAT VONDEN DE BUITENLANDSE MEDIA ERVAN? Welnu. Wij van GeenStijl hebben even een rondje binnenlandse media, over buitenlandse media, gedaan. Dan bent u ook weer op de hoogte, hoe of wat.