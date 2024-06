Er is weer iets gebeurd. Namelijk de blessure van Frenkie de Jong. Aan de ene kant een forse tegenvaller, maar aan de andere kant heeft Nederland wel met 4-0 van IJsland gewonnen. Een lastige kwestie is natuurlijk, wat wij daar van moeten vinden. Maar nog veel belangrijker is het, wat de buitenlandse media schrijven. Gelukkig kunt u dat teruglezen in het artikel Buitenlandse media onder de indruk van Oranje en geschokt door afhaken Frenkie de Jong voor EK. Na de breek nog veel meningen, van media, uit het buitenland.

INSTANT UPDATE: Benieuwd wat de buitenlandse media hiervan vinden