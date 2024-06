Nou mensen: ze zijn eruit! Waaruit, vraagt u zich af? Uit alles natuurlijk! Dat betekent na een hoofdlijnenakkoord vol HOOP, LEF EN TROTS binnenkort ook alle namen, rugnummers en eventuele patentkwesties van de kandidaten. Wij hopen vooral op minister Dion Graus als minister van Wolfzaken en natuurlijk Mona Keijzer als toetje cq. vicepremier. We updaten!

Update - RTL Nieuws: “De verwachting is dat de PVV vijf bewindspersonen krijgt, NSC en VVD vier en de BBB twee of drie.”

Update - Moontje achter het stuur! "Mona Keijzer (BBB) gaat in ieder geval het kabinet in, bevestigt ze."

Update - Lientje Twittert: "Er is een nieuw kabinet! Na hoofdlijnenakkoord ook akkoord over ministeries, ministers en staatssecretarissen. Blij!"

Update - De Telegraaf meldt: "Hoe die invulling er precies uit ziet, is nog onduidelijk. Daar wil Wilders nog niks over kwijt: „De rest hoort u later.” Ook NSC-leider Pieter Omtzigt houdt zich op de oppervlakte: „Ik ben een optimistisch mens.” Hij laat het doen van mededelingen over de inhoud over aan formateur Richard van Zwol, die naar zijn verwachting dinsdag of woensdag meer zal vertellen."

Update - "Eddy van Hijum (NSC) wordt volgens Haagse bronnen minister van Sociale Zaken." Wie?

Update - NAAR HUIS. RTL Nieuws: "Er komen vandaag geen officiële mededelingen meer over de postenverdeling of over de nieuwe ministers of staatssecretarissen. Dat zei formateur Richard van Zwol zojuist tegen de pers. Iets voor enen zei PVV-leider Geert Wilders dat er een akkoord is over ministersposten en kandidaten. Maar verder maakte hij nog niets bekend."