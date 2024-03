Geert Wilders geen premier, de rest van de kopstukken ook in de Tweede Kamer, een Hoofdlijnenakkoord over zo'n beetje Alles, een ministersploeg samengesteld uit 50% partijtijgers en 50% niet-partijgebondenden, een minister-president vinden, kijken of Pieter Omtzigt zich er een beetje lekker bij voelt en dan kan het hele spul voor de zomer op het bordes van de moedige vorst staan. Een Kim kan de was doen. Voor het zover is nu eerst het debat over Putters eindverslag en zijn ideeën voor een 'programkabinet' want Frans Timmermans en Rob Jetten willen ongetwijfeld nog een plasje over de afgelopen weken doen voordat de nieuwe informateur - wiens naam Geert Wilders zo gaat onthullen - aan de slag gaat. Livestream na de breek.

Update 10:20 - Martin Bosma draagt soort van gedicht van Jan Marijnissen voor.

Update 10:24 - Wilders wil oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en voormalig top-ambtenaar en CDA'er Richard van Zwol (die kent u van deze commissie) als informateurs.

Update 10:54 - De tijd van van alles weggeven is nu voorbij. "We gaan keihard onderhandelen", zegt Wilders.

Update 12:19 - VVD-leidster Dilan Yesilgöz is duidelijk: Dit is de laatste kans voor een rechts kabinet. "Als dit mislukt rolt de bal naar de heer Timmermans."

Update 12:34 - Geen garanties dat het gaat lukken, het worden nog 'stevige onderhandelingen' zegt Pieter Omtzigt. Maar als het lukt zal NSC ook ministers leveren.

Update 12:52 - Omtzigt vindt het niet kunnen dat Timmermans de rest van de PVV-fractie 'minions' noemde: "Het zijn medeparlementariërs."

Update 13:32 - LUNCH!

