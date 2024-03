Zoo, gaan we hier verder met het formatiedebat. Van de 15 sprekers hebben we er nu vier gehad. Despicable Timmerfrans noemde vanmorgen de 36 fractiegenoten van Geert Wilders minions wat het plaatje hierboven verklaart. Dat komt ervan, bolle. Belangrijkste nieuws vooralsnog: SGP'er Elbert Dijkgraaf en voormalig top-ambtenaar Richard van Zwol (CDA) nieuwe informateurs. Hoogte- en dieptepunten tot nu toe hier. Livestream na de breek.

Update 14:27 - Rob Jetten begint positief; hij zal iedereen uit D66 trappen die in het programkabinet stapt.

Update 14:30 - Caroline van der Plas vindt dezelfde boycot van PvdAGroenLinks maar niks.

Update 14:35 - CDA'er Henri Bontenbal doet alleen mee als hij premier mag worden.

Update 14:39 - Jimmy Dijk (SP): Kap met Haagse spelletjes.

Update 14:43 - Stephan van Baarle (DENK) wil niets te maken hebben met een kabinet dat 'haat en verdeeldheid' zaait.

Update 14:48 - Ook weinig enthousiasme bij dierenvriend Esther Ouwehand. "Ik heb niets positiefs te melden."

Update 14:51- Thierry Baudet (FvD) vindt het allemaal maar 'politiek met een kleine P' en wil dat het hele spul aan de slag gaat.

Update 14:54 - Chris Stoffer (SGP) wacht een en ander welwillend af.

Update 15:01 - Mirjam Bikker wenst iedereen succes maar de ChristenUnie zal geen ministers leveren.