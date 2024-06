De agent die vrijdag tijdens de aanslag op Michael Stürzenberger meermaals in zijn nek en hoofd werd gestoken door de Afghaan Sulaiman A. is vandaag overleden. De 29-jarige politieman Rouven L. liep een hersenbeschadiging op en lag dit weekeinde aan de beademing omdat hij orgaandonor is. De agent werkte vrijdag eerst een verkeerde verdachte die ook stekende bewegingen maakte tegen de grond. Op nieuwe beelden is de totaalchaos tijdens de terreuraanval te zien.