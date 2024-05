In het Duitse Mannheim zijn gewonden gevallen bij een mesaanval. Het doelwit was volgens BILD de bekende islamcriticus en politicus Michael Stürzenberger (59). De aanslag was te zien in een livestream van Stürzenberger. Op de beelden is te zien dat hij gewond raakt. Een politieagent is in zijn nek gestoken. De dader werd door agenten neergeschoten.

Stürzenberger was van 2013 tot 2016 partijleider van de islamkritische partij Die Freiheit, dat later opging in AfD. Daarnaast was hij actief voor Pegida. Hij was in Mannheim voor een bijeenkomst van Bürgerbewegung Pax Europa, die zich inzet voor "het behoud van de Joods-christelijke cultuur in Duitsland en Europa". Volgens Duitse media wordt de activist al langer bedreigd door radicale moslims omdat hij geregeld Soera's voorleest op anti-islam-bijeenkomsten.