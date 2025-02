Terwijl Europa druk was met roepen hoe erg de toespraak van J.D. Vance wel niet was, sloeg de terreur weer eens keihard toe. In het Oostenrijkse dorpje Villach werden 6 mensen totaal willekeurig neergestoken. Een 14-jarige werd vermoord, 3 van de 5 gewonden verkeren nog in kritieke toestand. De dader: een 23-jarige Syriër met een verblijfsvergunning, die zich na de aanslag lachend liet inrekenen door de politie. Dat gebeurde nadat een maaltijdbezorger hem tijdens zijn vlucht van de sokken reed en staande hield. Die bezorger is overigens ook een Syriër. De dader riep tijdens het steken "allahu akbar", maar een halve dag later durft ook de Oostenrijkse regering het een islamitisch gemotiveerde aanslag te noemen. De dader was aanhanger van IS.