Eigenlijk het gehele palet aan modale burgerzorgen komt langs, en wordt door de Amerikaanse vicepresident geadresseerd zoals eigenlijk nooit tevoren (transcript hier). En dan niet tijdens een thuiswedstrijd, maar tegenover de Europese regentenklasse die het ongemak tijdens de toespraak al zichtbaar niet meer weet te verbergen. Het beeld doet sterk denken aan die gevleugelde uitspraak van Douglas Murray: "The people who got us into this mess, might not be the people to get us out of it." En het voelt alsof de hele zaal weet dat deze toespraak hen op de schopstoel plaatst.

Leidt tot veel systeemgestamel in de wandelgangen natuurlijk. En de Duitse minister van Defensie Pistorius reageerde zelfs in zijn eigen toespraak. Vance vergeleek oud-Eurocommissaris Thierry Bretons uitspraak dat de ongeldigheidsverklaring van de presidentiële verkiezingen in Roemenië door de Europese Unie ook toegepast kan worden in Duitsland als het AfD wint, met totalitaire retoriek die alleen thuishoort in totalitaire landen - niet in democratieën. En daar zei Pistorius op: "Ladies and gentlemen, this is not acceptable. This is not acceptable. This is not the Europe where I live."

Goed, tot zover de retorische slagkracht van de zittende macht. Hey maar stel je voor dat Kamala's VP Tim Walz hier had gestaan he.