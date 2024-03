We gaan iets nieuws doen! Eerst was er in de formatie een doorbraak, die toch ook weer geen doorbraak was. Toen was er een coalitie, die toch ook weer geen coalitie is. En er komt een PVV-kabinet, dat toch ook weer geen PVV-kabinet is. Raadselachtig allemaal en volgens staatsrechtgeleerde professor doctor. G. Wilders ondemocratisch, maar gelukkig gaat Kim 'Doorbraak' Putters zometeen zijn eindverslag van De Formatieronde Die Alles Anders Maakte presenteren en weten we opeens waar al die lui de afgelopen maanden zo ontzettend ingewikkeld over hebben gedaan. Livestream na de breek.

HIER F5'EN VOOR: Eindverslag

UPDATE: Putters gaat voor een PROGRAMKABINET

UPDATE: De vier fracties moeten een akkoord op hoofdlijnen sluiten, kabinet zelf moet dan regeerprogramma opstellen

UPDATE: Politiek leiders vier partijen blijven dus (zoals bekend) in de Kamer

EINDVERSLAG: HIERRRR

Putters: wil verder niks zeggen over geklaag Wilders of over de vraag of hij zelf premier wil worden

NRC Handelsblad is: nu al boos