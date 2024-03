PATS! NOS: "De PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om verder te onderhandelen over een nieuw kabinet. De vorm is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans neemt toe dat het een extraparlementair kabinet zal worden. In zo'n extraparlementair kabinet is ook NSC, net als de andere drie, bereid om ministers te leveren." Blijken die 'iets positievere geluiden' van gisteren inmiddels aangezwollen tot een blaaskapel. De komende tijdlijn: informateur Kim Putters moet uiterlijk volgende week donderdag z'n eindverslag bij de Tweede Kamer inleveren en dan volgt ongetwijfeld een debat (hoi Timmerfrans). Daarna gaan de vier onderhandelen over de exacte uitwerking van zo'n extraparlementair kabinet. Garantie tot aan het been waarmee Pieter Omtzigt uit bed stapt.

UPDATE - You had one job, NOS. Kim Putters tempert de verwachtingen.