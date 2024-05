Da's een lange zit; Wilders en Timmerfrans (en hun BOTSING) zijn geweest, nu nog 13 sprekers te gaan. Funfact: Henk Kamp volgt het debat vanaf de publieke tribune wat leidt tot speculasies want er is nog steeds geen premier in zicht.

Update 14:12 - Henk Kamp tegen het ANP: Ik ben met pensioen en niet beschikbaar als premier

Update 14:29 - Oppositie krijgt geen vat op Yesilgöz. Volgens haar wordt de VVD 'niet gedefinieerd door met wie wij samenwerken'. Over het asielbeleid is ze hoopvol: volgens Europese regels mag Nederland strenger zijn dan nu. Bovendien blijven échte vluchtelingen - die volgens haar allemaal 'liberalen' zijn - welkom

Update 15:45 - Omtzigt gaat verder waar Yesilgöz eindigde: Hoofdlijnenakkoord en extraparlementair kabinet gaan het politieke debat ten goede komen. Meer bereiken met minder afspraken