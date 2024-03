Ergens in het proces zijn we Frits Wester kwijtgeraakt, tegenwoordig is Fons Lambie de grote duider bij de Haagse redactie van RTL Nieuws. En hij heeft voor het eerst goed nieuws over de formatie te melden: "Het is nog te vroeg voor een doorbraak, maar je merkt bij verschillende partijen iets positievere geluiden." Van der Plas staat er heel positief in, Yesilgöz is hoopvol, da's wel ff andere koek dan het gekerm van de afgelopen dagen. Maar wat zegt dat, Fons? "Dat betekent niet dat er rap een kabinet is, maar wel dat de vier rechtse partijen het eens kunnen worden over de vorm van samenwerking." Wat dus de opdracht van informateur Kim Putters is: bouw iets dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Die BOA-samenwerking eerder vandaag smaakt naar meer, lijkt het. Voor nu afwachten, Putters wil volgende week z'n verslag inleveren. Klachten bij die knaap van Lambie als het allemaal niet klopt.