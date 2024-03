Een demissionaire powermove van MinJus Dilan Yesilgöz, die het gemeentelijke gezeur over hoofddoekjes bij de parkeerbonnenschrijvers zat is en het heft in eigen handen neemt. Steeds meer gemeenten bukken tenslotte voor de opkomende roep om tolerantie voor het intolerante door tegen de richtlijn van de minister in te gaan en boa's met hoofddoekjes of keppeltjes toe te staan in het straatbeeld. Met goede gesprekken krijgt Yesilgöz al die opstandige burgemeesters niet in het gelid en daarom overweegt ze nu een landelijk verbod op religieuze uittingen bij boa's in te voeren. "Ik vind dat de politie en boa's overal neutraliteit moeten uitstralen. Het heet ook niet voor niets een uniform. Daar horen geen religieuze uitingen bij." Hoppa, geen gezeur meer en gewoon vastleggen in de wet. PVV, VVD, NSC en BBB steunen het voorstel (zijn ze het tenminste ergens over eens geworden in de afgelopen maanden, red.), dus die Kamermeerderheid is vast binnen. Tijd om die scheiding tussen kerk en staat zwart op wit vast te leggen en van Arnhem tot Amsterdam en van Utrecht tot Amersfoort duidelijk te maken dat voor religieuze opvattingen geen plek is in een neutraal overheidsuniform.