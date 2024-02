Het dwalende Arnhem en correcte Tilburg gingen ze al voor, maar nu is ook Utrecht gezwicht voor de als vooruitgang vermomde achteruitgang. Ze zaten er al sinds 2021 op te broeden, maar vanaf vandaag mogen boa's in de Domstad ein-de-lijk een hoofddoekje, keppeltje, kruisje of tulband dragen tijdens werktijd. Waarmee ook in het centrum van het land een dikke middelvinger wordt opgestoken naar minister Yesilgöz die dergelijke religieuze uittingen bij boa's juist niet wenste. Eindelijk zien de Utrechters of de overheidsmedewerker die hen een prent uitdeelt een geloof aanhangt dat bekend staat om de afkeer van homo's en minachting van vrouwen. En wie wil dat nu niet? Een neutrale overheid past tenslotte niet in een moderne deugwereld. De Utrechtse regelwijziging voor boa's spreekt overigens over "religieuze en levensbeschouwelijke uitingen", dus we zijn benieuwd wat er allemaal door de keuring komt. Waar blijft die eerste pastafarische boa die zijn werk met vergiet op zijn kop wil uitvoeren? Of het lid van de Church of Satan die graag met hoofdhoorntjes de straat op gaat om omaatjes boetes te geven voor te vroeg buitengezet afval? Stel de tolerantie van die fopdeugers maar op de proef. Ze verdienen het.