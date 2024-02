In navolging van Arnhem, Utrecht en Amersfoort mogen de boa's ook in Amsterdam straks met een hoofddoek over straat. Dat gaat in tegen de richtlijn van MinJus Yesilgöz, maar die is ff druk met andere dingen, en dus doet die stekeblinde marionet van eeuwenlange vrouwenonderdrukking Femke Halsema gewoon lekker waar ze zelf zin in heeft. Als de islamofascisten van Denk feestend door de Stopera schuimen ("Dit is een grote stap voor Nederland als geheel") moet je je als stad toch serieus gaan afvragen waar het heengaat. Immers: "Want wat Denk betreft volgen hierna ook agenten." En zo gaat dat dus. Straks gaan ze alle alcohol verbieden, straks mogen álle vrouwtjes onder een hoofddoek, straks krijgt de Stopera een aparte ingang en voor we weten gaat de halve GroenLinks-fractie van het dak wegens hosmo.

De naald zit vast in de groef maar we zullen het doodleuk blijven herhalen voor islampijpend en paradoxaal verdwaald knuffelrocklinks: het is in onze vrije en seculiere samenleving NIET normaal dat vrouwen niet door de hoofdingang naar binnen mogen, het is in onze vrije en seculiere samenleving NIET normaal dat vrouwen wel een hoofddoekje om mogen doen maar 'm niet af durven te doen, het is in onze vrije en seculiere samenleving NIET normaal dat idioten op basis van een eeuwenoude ideologie bepalen dat homoseksualiteit haram is en het is in onze vrije en seculiere samenleving NIET normaal dat je bij 'het gezag' moet twijfelen of de loyaliteit ligt bij het wetboek van de Nederlandse staat of bij het enige door moslims erkende islamitische heilige boek. Een hoofddoekje is een voormiddeleeuws religieus-ideologisch symbool van seksisme, vrouwenhaat, minderwaardigheid, onderdrukking, onderwerping en islamisering en dat hoort zéker NIET thuis bij de politie, en hoewel ze volstrekt nutteloze figuren zijn, ook niet bij de boa's. Waar ligt nou eigenlijk de loyaliteit van zo'n boa als een cartoonist door een horde holbewoners wordt belaagd omdat-ie het gore lef had een Mohammed-cartoon te tekenen? En waar ligt eigenlijk de loyaliteit van zo'n boa als een meisje klappen krijgt van haar neef omdat ze het lef had wél haar hoofddoekje af te doen? En waar ligt eigenlijk de loyaliteit van zo'n boa als Edwin Wagensveld weer eens een koran staat te verbranden? En waar ligt eigenlijk de loyaliteit van zo'n boa als er reuring is bij een moskee omdat er een haatbaard staat te kwekken?

Nee. Nee nee nee nee nee.