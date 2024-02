Nou. We zijn d'r toch allemaal mee bezig he, die POLITIEK. Morgen het formatiedebat en daar kunnen we nu dan even mooi op vooruitblikken, want WAAR hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken met z'n allen? Geertje wil heel graag, maar Geertje is Geertje, en Caroline wil ook heel graag maar ja, Caroline is Caroline. Yesilgöz is 'druk' met de formatie maar toch ook als minister én met het lijmen van al het richtingengezeik binnen de vvd, waardoor ze (al dan niet bewust) toch vooral zweeft in het niksige niets. Dan hebben we Plasterk, die wel lekker de optimistische smurf uithangt, maar we weten eigenlijk niet zo goed waarom of waarover. Volgens Plasterk kunnen we namelijk wél over rechts maar als we zo naar Pieter kijken denken we: dat kan helemaal niet over rechts en over Omtzigt gesproken, daar wordt onze pis zo langzamerhand ook behoorlijk lauw van. Hij wil wel of niet meepraten, hij wil wel of niet gedoogsteun verlenen, de financiën zijn niet in orde en volgens de rest zijn de financiën wel in orde, maar als je dan aan Omtzigt vraagt of hij gedoogsteun wil verlenen loopt-ie weg, en was het allemaal zo netjes hoe het is gegaan zegt-ie 'ja ik heb met wel wat mensen gesproken', maar omdat Omtzigt een appxit deed weet Plasterk eigenlijk ook niet hoe het zit omdat de gesprekken 'formeel niet zijn afgerond', en misschien vangen ze elkaar wel vliegen af omdat de vvd óók gedoogpartner wil zijn, al is er voor NSC mogelijk nog wel ruimte voor een minderheidskabinet, een zakenkabinet of een extraparlementair kabinet, maar daar levert NSC dan geen ministers voor, maar misschien ook wel, want dat laatste is 'in principe'. Financiën was natuurlijk het druppeltje dat de emmer deed overlopen, zo van: dit is de grens van mijn partij, maar het is zo ingewikkeld en moeilijk en omfloerst allemaal.

Is DIT dan nieuwe politiek, is DIT dan beter en begrijpelijk bestuur? Die lui zitten wéken met elkaar aan tafel en de manier waarop ze elkaar behandelen en benaderen doet alleen maar vermoeden dat ze elkaar óf niet vertrouwen, óf dat de basis om te beginnen te broos is en ze gewoon maar wat aanmodderen voor de bühne. En wat ze ondertussen doen, en dat is al helemaal te flauw voor woorden, is voortdurend klieren en kloten op Twitter en die andere sociale media waarop ze net genoeg informatie naar buiten gooien om het allemaal vaag te houden, terwijl ze elkaar steekjes onder water blijven uitdelen. Morgen mogen ze het gaan uitleggen, Geert en Dilan en Pieter, en dan zijn we benieuwd. Vroeg borreltopic. De panelen zijn geopend. Wat nu, hoe nu verder? Kom maar door.