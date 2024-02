De eerste ronde is achter de rug. Er werd gebabbeld over de grondwet, over de uitdagingen van dit land, over de asielcrisis en een spreidingswet die er plots toch kwam en luidruchtige tweets tijdens een afgesproken radiostilte. Er was "een opbouwende sfeer" en het ging er ook "stevig aan toe" en toen liep Omtzigt plots weg en moest informateur Plasterk snel alles in een verslagje proppen. Dat verslag wordt nu overhandigd aan Kamervader Bosma, waarna we allemaal gaan zien of er nog een hartslag in deze formatie klopt. Omtzigt stuurde eerder vandaag al aan op een minderheidskabinet van PVV, BBB en vvd, maar dan moet dat wel enig kans van slagen hebben. Het oordeel daarover krijgen we nu van Meester Plasterk.

UPDATE: Daar is ie dan. Zelf lezen hierrr.

UPDATE: Met die grondwet zit het wel goed "Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat het eerste deel van mijn opdracht, nagaan of er een gezamenlijke basislijn bestaat voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat, met een 'ja' kan worden beantwoord. Dit werd door de vier partijen vastgesteld op 10 januari 2024."

UPDATE: NSC vond ook "rechtstatelijk afstand" al te groot. "Gelet op uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, is en blijft de rechtsstatelijke afstand te groot voor deelname aan een meerderheidskabinet of een

minderheidskabinet."

UPDATE: Plasterk adviseert de vier partijen onder leiding van een nieuwe informateur verder te laten praten. De NSC zou in een gedoogconstructie, een zakenkabinet of extraparlementair kabinet mogelijk nog wel willen meedoen.

NSC reageert op eigen website. Website knalt er direct uit.

NSC-server is terug. NSC benadrukt nogmaals dat na de gesprekken over de grondwet deelname aan meerderheidskabinet geen optie is. Wel blijft gedogen mogelijk, maar dan moet het huishoudboekje op orde zijn. "Als het om financiën gaat vinden wij de afstand tussen politieke wensen en de financiële realiteit (nog) te groot."

BBB wil door met vorming kabinet met NSC als partner, maar deelt nog wel een sneer naar Omtzigt uit. "BBB betreurt het zeer dat het instituut Informateur de laatste week is beschadigd, door uitlatingen vanuit een van de formerende partijen."

Jetten vraagt zich af wat de formatieclub in die 83 dagen eigenlijk gedaan heeft en Timmermans noemt de formatieronde mislukt. Dat wordt gezellig woensdag in het debat.