BOEM. NSC is voor nu klaar met met de gesprekken over een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB. De partij houdt de mogelijkheid open voor steun aan een minderheidskabinet of een ander soort kabinet met brede steun in de Tweede Kamer. De vier zaten een groot deel van de dag bij Dilan Yesilgöz op het ministerie tot Pieter Omtzigt opeens verdwenen bleek, toen was er een deur en nu is het wachten op een verklaring van Ronald Plasterk.

UPDATE 19:21 - In Den Haag wachten ze op Plasterk

UPDATE 19:28 - Verwarring bij De T.

UPDATE 19:33 - Geen tweets van Wilders, Omtzigt, Yesilgöz of Van der Plas. Gehoord op de redactie: "Geen idee of dat een signaal is."

UPDATE 19:39 - Formerende partijen vragen aan THOMAS VAN GRONINGEN wat Omtzigt van plan is.

UPDATE 19:53 - NSC is bezorgd over nieuwe financieel-economische cijfers en legt de bal daarom nu bij Plasterk.