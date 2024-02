Het kostte een paar maanden onderhandelen, maar dan hebben we ook niets. Vandaag stuurt informateur Ronald Plasterk zijn verslag naar de Tweede Kamer waarin hij in zo'n acht a4'tjes vertelt dat we nog steeds geen kabinet hebben en waarschijnlijk ook niet in de buurt van een nieuw kabinet zijn. Om 10:00 uur zijn de vier formerende partijen inclusief wegloper Omtzigt uitgenodigd om de tekst nog te controleren op feitelijke onjuistheden en als iedereen zijn goedkeuring heeft uitgesproken gaat het verslag in de middag naar de hongerige leeuwen in de Kamer die woensdag in het formatiedebat iedere komma aangrijpen om de formatiepartners het vuur aan de schenen te leggen. Met het verschijnen van het verslag eindigt ook de afgesproken radiostilte voor de PVV, BBB, vvd en NSC, waardoor we eindelijk horen hoe de sfeer op de slaapfeestjes was, hoe de tweets van Wilders vielen en wat ze nu echt van die krentenwegge van Omtzigt vonden. Microfoons zullen wapperen, camera's draaien, analisten maken overuren, duiders gaan duiden en Wouter de Winther vult vanavond ongetwijfeld uw beeldbuis. Den Haag maakt zich vandaag druk en de rest van Nederland blijft braaf wachten op een nieuw kabinet dat nog niet in zicht is.