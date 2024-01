Voor Lientje, of voor Dilan want bij de VVD zijn ze dol op buiten slapen

Landgoed De Zwaluwenberg, voormalig neukhut hoofdkwartier van prins Bernhard, Superdry-evenementenlocatie en deze week Huize Plasterk. De informateur heeft zijn tandenborstel meegenomen, Pieter Omtzigt werd gisteren 50 dus trakteert op immaterieel Twents erfgoed zijnde krentenwegge en Mona blijft niet slapen zegt ze. Over BBB gesproken: voor verstokt rookster Caroline van der Plas is een ROOKTENT ingericht. Voor de rest van de week radiostilte dus we moeten het verder met de plaatjes doen.