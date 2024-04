Geert Wilders? Campagne aan het voeren voor de EU. Dilan Yesilgöz? Iftarren. Pieter Omtzigt? Docu kijken. Caroline van der Plas? BBBruggen bouwen. Laatste formatietopic? Twee weken geleden. Een en ander is weleens spannender geweest. Informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf zijn deze week 'verder de verdieping' ingegaan met PVV, VVD, NSC en BBB, zeggen ze vanavond. "We proberen niet alleen de afzonderlijke puzzelstukjes te bespreken, maar ook een beetje te kijken hoe puzzelstukjes bij elkaar kunnen komen." SAAI! Maar saai is goed, rustig aan dan breekt het lijntje niet. Broeden, in mei leggen alle vogels een ei.