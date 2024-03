Schakelen we nu naar de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer voor een perspraatje met kersverse informateurs Elbert Dijkgraaf (SGP) en Richard van Zwol (CDA). Het dynamisch duo vertelt over zijn eerste werkdag en hoe de heren van plan zijn in acht weken een programkabinet uit de grond te gaan stampen.

Update 17:09 - De twee hebben vandaag met Kim Putters gesproken over wat een programkabinet nou eigenlijk is. Daarna hebben Dijkgraaf en Van Zwol met de vier fractievoorzitters de agenda’s getrokken om de komende tijd de Tien Punten van Putters te bespreken. Ook zal er weer worden uitgeweken naar de De Zwaluwenberg. Morgen spreken Dijkgraaf en Van Zwol met de vorige vorige informateur Ronald Plasterk en daarna met minister van Financiën Steven van Weyenberg (D66). De vrijdagen gaan sowieso benut worden voor gesprekken met externen.

Update 17:14 - De onderhandelaars krijgen GEEN Twitterverbod. Ook omdat ze X nodig hebben 'voor hun andere taken', aldus Van Zwol.

Update 17:18 - Gevraagd naar zijn motivatie zegt Dijkgraaf dat hij met zijn 81-jarige moeder over zijn benoeming heeft gesproken. Mevrouw Dijkgraaf zei volgens haar zoon: "Ik maak mij zorgen over Nederland, er moet wel wat gebeuren."

Update 17:20 - Terug naar Twitter. Van Zwol zegt dat er wel is gesproken over De Toon van eventuele tweets.

Update 17:23 - Zowel Dijkgraaf als Van Zwol hebben geen ambitie om minister-president te worden.

Update 17:28 - Van Zwol gaat ervan uit dat een van de redenen waarom hij gevraagd is omdat hij het goed met zijn oud-partijgenoot Pieter Omtzigt kan vinden.

Update 17:30 - Zowel Dijkgraaf als Van Zwol hebben geen ambitie om minister te worden.

Update 17:32 - Er wordt de komende weken ook gekeken naar een mogelijke premier. Da's logisch want die moet in de volgende fase als formateur een kabinet samenstellen.

Update 17:40 - Dijkgraaf maakt nog eens duidelijk dat hij en Van Zwol een programma-akkoord proberen op te stellen. Het is dan aan het nieuwe kabinet om een Regeerakkoord op papier te zetten. AFGELOPEN.