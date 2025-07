Schakelen we nu live naar de Nationale Vergaderzaal van Narcostaat Nederland, voor de Genantste Vertoning van het Jaar. De Laatste Vergadering voor het Zomerreces. Hele jaar overal de tijd voor gehad, maar vanavond alles snel afjakkeren ende afraffelen want morgen vakantie. Het 150 koppig zooitje nietskunnende zakkenvullers heeft werkelijk NIETS gepresteerd in dit parlementaire boekjaar, behalve dan bühnezwaaien met kommen soep, en dat u op 29 oktober opnieuw naar de stembus moet. En de beloning voor Het Ontiegelijke Gepruts à raison de 141.000+ pietermannen pj? Twee maanden lachend met de beschonken reedt in een ver land op een viersterren stretcher liggen, van uw belastingcenten. Maar eerst moeten we nog STEMMON. En wel over Kommen Soep. Het Leger des Heils (CDA, NSC) heeft nu hulp gekregen van de kruisridders van de SGP, en die willen de stemmingen over het zomerreces heen tillen. Hahaha. Wat. Een. Soepzootje.

CHAOS: Livestream hapert af en toe. Hier BACK-UP en Directe Videolink

BOSMA: We gaan stemmen om TIEN OVER ELF (23:10 uur)

Update: Schorsing tot Half Twaalf. Mevrouw Piri heeft d'r Iron Dome niet op orde

Update 23:50 uur: Beide wetsvoorstellen strenger asielbeleid AANGENOMEN. Gratis soep voor iedereen!

Update 00:40: De heer Bosma hamert de vergadering af met de woorden FIJN RECES ALLEMAAL en ontvangt felicitaties van Wilders en Markuszower. EINDE