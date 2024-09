Zo was de op Radio 1 jammerende prins Constantijn de laatste druppel voor Dick Schoof. Na het eerste wekelijkse overleg van de minister-president met de moedige vorst maakte prinses Laurentien de pleiterik. Schoof-Oranjes: 1-0. Ook de kwestie van de 11-jarige Armeense Mikael die Frans Timmermans cum suis als stok wilden gebruiken om asielminister Marjolein Faber mee te slaan, werd in het voordeel van de PVV-VVD-NSC-BBB-constellatie beslecht: opeens dook de vader van het kereltje op zodat de zoveelste procedure in dit dossier op de na 14 jaar procederen indrukwekkende stapel gelegd kon worden. Hét bewijs dat het asielsysteem verziekt is en louter gericht lijkt op het vullen van de zakken van de asieladvocatuur. Over migratie gesproken. Na de aanslag in Solingen komt de roodgroenblauwe Bundesregierung met een verscherpt asiel- en veiligheidsbeleid. Als de oosterburen dat van het voor sommigen heilige Brussel mogen, dan Nederland ook nicht währ?

Dat was een uitstekende zomer voor het kabinet*. Halverwege augustus hield het de adem in terwijl de linkse oppositie hoopte op donkere wolken maar de CPB-raming viel allerzins mee: economische groei met positieve effecten zoals een stijgende koopkracht ligt in het verschiet. Grote extra bezuinigingen blijven dus uit en dat gaf weer vaart aan de begrotingsonderhandelingen voor 2025 die afgelopen week in de nachtelijk uren werden beklonken (en waar zelfs geld kon worden vrijgemaakt voor wensen van de oppositie). Ook werd een potentiële constitutionele crisis bedwongen én bewees de asielindustrie Marjolein Faber een goede dienst. Wat prikkelt daar nu zo prettig de neus? Jawel, de wilde frisheid van hoop, lef en trots.

Ondertussen roept links: ja maar het kabinet is helegaar niet extraparlementair. En als er dan iets extraparlementairs gebeurt (de PVV-fractie wil dat PVV-minister Barry Madlener wél de fatbike aanpakt) is het van: kijk eens wat een amateuristisch kabinet, ze liggen nu al met elkaar overhoop. Zo is het natuurlijk nooit goed. Overigens, de enige die met zichzelf in de knoop zit, is de oppositie die maar geen vuist weet te maken. Dat komt mede omdat er nog geen oppositieleider is. In de Nationale vergaderzaal maakt Frans Timmermans niks klaar, in zijn verdeelde partij (rotzooi rond Israël, antisemitisme en de roodgroene samenwerking) is het ook hommeles. Het is maar goed dat Geert Wilders niet te beroerd is als het gaat over het scherp houden van het kabinet ook dié rol op zich te nemen. En dan houdt Omtzigtman morgen ook nog de HJ Schoo-lezing waar ongetwijfeld een dualistische verrassing uit zal rollen. De zon houdt maar niet op met schijnen.

Over de Tweede Kamer gesproken. Zaterdagochtend was op de radio Freek de Jonge te horen met een gans nieuw probleem. De geriatrische grappenmaker heeft pas deze zomer ontdekt dat Martin Bosma sinds november de vergadering van de Tweede Kamer opent met een gedicht. En dat is volgens De Jonge schandalig want die (veelal dode) dichters hebben Bosma daar helemaal geen toestemming voor gegeven. Bovendien moet de Kamervoorzitter eerst ‘mevrouw Kaag rehabiliteren en zijn excuses aanbieden voor allerlei kwalijke uitspraken’. Het werd hallucinante radio: “Hij heeft de poëzie als wapen gekozen en dat moet je hem niet gunnen.” Welk een heerlijk hysterisch besluit van de zomer. Daar weet Bosma dinsdag vast een passend gedicht bij te vinden.

*Op Klevergate na dan, die affaire krijgt nog een staartje