Het is natuurlijk wrang dat een elfjarig ventje dat hier is opgegroeid en nooit in Armenië is geweest wordt uitgezet - naar Armenië. Aan de andere kant las u hier al dat zijn uitgezette moeder jaren geleden doelbewust dat risico nam door te beginnen aan een kansloze juridische touwtrekwedstrijd, sluwe Armeense gezinnen zich niet of nauwelijks uit laten zetten en bovendien:

"Die toestand (en een kleine kabinetscrisis) was de reden dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie begin 2019 een punt achter het Kinderpardon zetten, een 'definitieve' regeling neerpenden en de discretionaire bevoegdheid van de asielstaatssecretaris van dienst naar de IND overhevelden. Bij de vorming van de vierde en laatste kabinet Rutte kozen diezelfde partijen er voor daar niets aan te veranderen. Mikael cum suis (nog steeds in Nederland omdat zijn moeder ondanks haar afwijzing al die tijd was blijven doorprocederen) wilden gebruik maken van deze Afsluitingsregeling en de rechter gaf ze gelijk. Opgelost! Oh nee, toch niet. Toenmalig asielstas Eric van der Burg (VVD) ging in hoger beroep, dat bleef 2,5 jaar liggen en woensdag deed de Raad van State uitspraak: Mikael en zijn moeder moeten weg."

Enfin, de volledige 'linkse' oppositie roept nu op Mikail in Nederland te laten blijven. Dat Mirjam Bikker meesurft op de emocoregolf is in het licht van het politiek bovenstaande lachwekkend en voor de rest voelt het toch vooral aan als vervelend politiek opportunisme, niet gericht op de procedures, afspraken of de uitspraak van de Raad van State, maar op de harteloosheid van het huidige kabinet. "Je kunt streng zijn, maar dan moet je ook rechtvaardig zijn. Het uitzetten van Mikael en zijn moeder zal op geen enkele manier bijdragen aan een beter Nederland zoals het kabinet zegt na te streven. Het is niets meer of minder dan harteloze symboolpolitiek. Ook omdat in soortgelijke zaken wel een verblijfsvergunning is verleend", schrijven ze. Frans Timmermans die op AL zijn social mediakanalen een larmoyante oproep doet dat 'de menselijke maat leidend' moet zijn. GroenLinks die de saga helemaal gaat zitten uitmelken op Twitter. Stephan van Baarle die weer gaat doen alsof hij HEEL boos is - en iedereen mag het weten. Maar voor wie doen ze dat nou eigenlijk? Voor Mikail? Of...?