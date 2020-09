Ja, we hebben de powerpoints nog eens bekeken, en het ziet er allemaal toch niet al te gunstig uit voor het De Laatste Christenen in dat gebied. Armenië staat op nummer 111 van de 138 in de Global Firepower Index, Azerbeidzjan op nummer 64. Maar wat doorslaggevend lijkt is dat Erdogan naast Libië, Syrië (en een beetje Griekenland) een vierde front lijkt te openen in Armenië.

De Armeense ambassadeur in Rusland claimt dat Erdogan 4000 Syrische huurlingen naar het Armeense front heeft gestuurd (vermeende beelden), Turkije ontkent dit. Ook lijken de drones die Armeense doelwitten uitschakelen van Turkse makelij. De berichten dat Turkse F-16's op striking distance van de Armeense hoofdstad Yerevan vlogen wordt trouwens ook door de Armeense strijdmacht afgedaan als onwaar.

Bovenstaand beelden van Azeri drones die Armeense pantserdoelwitten uitschakelen, onderstaand dezelfde strijders IN DE LOOPGRAVEN. Op moment van schrijven zijn er 58 Armeense militairen gedood (lijst met namen) en 200 gewond. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er aan Azerbeidzjaanse zijde gevallen zijn, maar de woordvoerder van het Armeense leger schat dat ze 200 Azeri's uitgeschakeld hebben. Lijkt ons wat overdreven, maar goed.

Zie hier wel een live bijgehouden lijst van visueel bevestigde vernietigde militaire voertuigen, wat nog redelijk gelijk op lijkt te gaan, al heeft Armenië in totaal een wat kleinere pantservloot. Mooi achtergrond-artikel over het conflict alhier. O.a. foto's van Azerbeidzjaanse slachtoffers, na de breek.

Azeri's in de loopgraven

Compilatie van meer Armeense geslachtofferde Armeense voertuigen

Aanzienlijk minder indrukwekkende beelden van het Armeense MoD

Meer beeld

Voorspelling

Vermeende beelden Azeri slachtoffers

Ja, van Russische makelij, niet de Russische luchtmacht

Vrouw van Kanye (zelf Armeens) WOEDEND!

