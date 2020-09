Enkele decennia terug werkte in een van de jongensbordelen van Istanboel een begeerlijke schandknaap die Erdoganymedes werd genoemd, naar zijn illustere voorbeeld uit de Griekse mythologie en eveneens schaapherder.

Zijn kontje werd geroemd in het erdoganse oostelijke Middellandse Zee-gebied en vele heren die de jongensliefde praktiseerden frequenteerden het sodomitische etablissement waar de knaap werkzaam was.

Maar het noodlot sloeg toe. Op een nacht waarin de maan een zilveren glans deed oplichten boven de vele minaretten en koepels die de stad rijk was, ontdekte Erdoganymedes tijdens een handjob een pijlijk bultje op zijn pols dat zijn zo geroemde vaardigheden aardig in weg zat. Het gevolg was dat de vaste cliënten hem gingen mijden waardoor zijn inkomsten behoorlijk terug liepen. Uiteindelijk liet hij zich onderzoeken door een erdokter die hem mededeelde dat hij leed aan erdoganglion, een vervelende aandoening die een efficiënt gebruik van de handen onmogelijk maakt. Echter, hij hakte de erdogordiaanse knoop door, mede in de hoop om ooit heerser te worden over Azië, werd voetballer en ging bedrijfskunde studeren. Later werd hij politiek actief bij een rechts-nationalistische islamistische stroming die het Osmaanse verleden verheerlijkte.

Zijn uitgewoonde ster was nu rijzende, hij liet zijn snor staan, huwde erdogansje en werd burgemeester van de stad der jongensbordelen waar hij in het verleden zelf vele heren burgemeester had gemaakt. Maar hij wilde meer macht, hij had ooit de erdogordiaanse knoop niet voor niets doorgehakt. Hij stichtte een erdogang hij AKP noemde, kreeg veel jeugdige aan hangers die werden verenigd in de erdojugend die hij op zijn bevel 22 tegenstanders liet kaltstellen. Hij schopte het zelfs tot premier en president.

Zijn erdoganglion is verdwenen zodat hij nu met harde hand de ottomaanse scepter zwaait en om een en ander te vieren liet hij het grootste paleis op aarde bouwen waarvoor een deel van een natuurgebied werd opgeofferd. En het is allemaal niet genoeg. Wat hem betreft keert het ottomaanse rijk terug.