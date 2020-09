Bovenstaand de beste grondoorlogbeelden uit Artsakh tot nu toe, als te zien op de Armeense NPO. Onderstaand beelden van Azeri's drones van Turkse makelij die death from above zaaien en eigenlijk definitief uitwijzen dat tanks helemaal niets meer op een modern slagveld te zoeken hebben. En infanterie in open velden eigenlijk ook niet. Drone-zwerm vs drone-zwerm lijkt de toekomst te hebben. Het slechts-bewaarde geheim van Ankara is inmiddels ook onweerlegbaar bewezen.

Erdogans Syrische huurlingen staan juichend in de voorste linies, zie tweet onder filmpje. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel huurlingen het precies zijn, maar volgens de Armeense ambassadeur in Rusland zijn het er 4000. Het aantal slachtoffers is vandaag ook aan Armeense zijde onduidelijk, de laatste telling staat inclusief 11 burgers op 95. De Azeri's houden hun aantallen slachtoffers al vanaf dag 1 tegen de borst, maar na de breek twee infographics van beide zijden over het aantal slachtoffers van DE VIJAND. We geloven ze op dit moment allebei niet echt.

F

Aanwezigheid Erdo's Syrische huurlingen inmiddels onweerlegbaar

Een serie aan Azerische zelfmoord-drone-aanvallen op Armeense tanks

Aldus de Azeri's. Over eigen slachtoffers zijn ze stil

Maar deze 790 geloven we dan eigenlijk ook weer niet

Hammerin'

Armenië gelooft er nog steeds in

Dát kan gezegd ja

Ja jezus wat is nog waarheid

Video Azerische slachtoffers waar je dus niets over hoort uit Azerië