Het Slavernijgedoe aka Keti Koti 1 juli 2025 gaat de geschiedenis in als de Meest Glorieuze Dag der Glorieuze Dagen in de Glorieuze Vaderlandse Historie, afdeling media. En wel hierom: het fatsoenlijkrechtse webplok GeenStijl is het ZOWAAR EENSCH met de krantenkop van het stinkzure extreemlinkse Belgische subsidievehikel de Volkskrant inzake de absentie/presentie van kamerleden bij stemmingen over wetsvoorstellen. Er zijn straks mensen ILLEGAAL in Nederland, en dat is allemaal de schuld van domme linkse deugdombo's die graties deugpunten wilden ophalen bij het Slavernijgedoemonument in Amsterdam.

Sowieso, wat is dit voor zieke shit? En wanneer wordt dat "pairen" afgeschaft?

Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor het niet lukt. Ziekte, sterfgevallen in de omgeving of, zoals dinsdag, de sterke behoefte om aanwezig te zijn bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Maar dan zijn er twee opties: zorgen dat je op tijd terug bent in de Kamer of zorgen dat je ‘gepaird’ bent en dat het andere kamp in goed overleg dus ook iemand weghoudt bij de stemmingen.

Stel u eens voor: een dag voor De VoetbalKraker in Eindhoven...

Hee PSV, onze centrumspits heeft een gebroken been, kunnen jullie die van Luuk de Jong ook even doormidden trappen. FF pairen jeweetzelf. Groetjes Ajax.

Morgen stemmen tijdens de jaarlijkse afraffelvergadering tot 00:00 uur in Ons Feest der Democratie. We hebben er zin an.

En wie er niet is wordt niet geteld...