Kortom: 31 december 2025 00:00 LAAT JE HOREN/LIKKEN/GELDEN en de avond stopt pas als je hart stopt, als je door je maat van de motorkap van een politiebus geschraapt wordt of wanneer je je vingers niet meer voelt omdat je ze niet meer HEBT. Het mag namelijk nog maar één keer. "Het algehele vuurwerkverbod kan niet meer dit jaar worden ingevoerd. Dat zegt staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) over de initiatiefwet van PvdA/GL en de PvdD (...). Volgens de PVV-staatssecretaris is er minstens anderhalf jaar nodig om de aanpassing van de huidige vuurwerkregels in goede banen te leiden." Een keertje nog makkers, voordat we als halfmensen in een wereld waar in feite iedereen ambtenaar is richting een voltooid leven gedirigeerd worden.