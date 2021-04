Elk getal vertelt een verhaal! En dan valt toch vooral de stijging van gedonder op social media op. Dat kwam in 2019 nog 58 keer voor, maar in 2020 al 108 keer en dat is toch een stijging van 87%. En dan hebben we de cijfers van coronareljaar 2021 nog niet eens, waarin het maar wat gebruikelijk was dat foto's van agenten online gedeeld werden met het verzoek tot NAW. Voorbeeldje van zo'n verzoek bijvoorbeeld hier, of bij die close ups van waterkanonwagen-operators. Programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren Ruud Verkuijlen: "(...) Dit is persoonlijk; het gaat om de mens in het uniform, niet om het uniform zelf. Dit bereikt het thuisfront. Juist dat thuisfront is voor veel agenten een baken van rust en steun. Daar zit onze zorg, want daarmee gaat het een grens over."

Vaak is zo'n bericht met oproep tot identificatie ook niet strafbaar. Verkuijlen: "Nu kan iemand een bericht online zetten waar een ander zich unheimisch van voelt, maar wat niet strafbaar is. Wat we graag zouden willen zien, is dat zodra een bericht zich openbaart, we meer handvatten hebben om interventies te plegen. Naast de politie hebben ook hulpverleners, opiniemakers, journalisten, politici met deze vorm van intimidatie te maken." Mh, ja, ok, nja, mh. "Handvatten voor interventies", dat ruikt dan toch uiteindelijk ook wel weer naar het strafrechtelijke. En tenzij er écht sprake is van doxing, is dat misschien ook weer buitenproportioneel - net als het politiegeweld dat soms aan doxing vooraf gaat. De ervaringen van twee gedoxte agenten (die niets met rellen te maken hadden) Bruce en Rick leest u hier en hier.