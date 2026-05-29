Alexandra van Huffelen, koningin van D66 en de Radboud Universiteit, wordt keihard aangevallen door boze oud-bestuurders van de universiteit. Vijf van hen (MANNEN) ondertekenden zeldzaam genoeg een open brief waarin de kritiek op haar bestuursstijl niet mals is: "De sterke neiging tot centraliseren en uniformeren door het huidige bestuur past wellicht bij de aansturing van een ministerie, maar niet bij een universiteit. Ook de inzet van consultants en beleidsadviseurs is een ministerieel virus waartegen een doeltreffend vaccin dringend gewenst is." Dictatortrekjes dus. Nu komt het erop aan hoe Van Huffelen, die inderdaad bekendstaat om de ijzeren hand waarmee ze de pallie-opstanden neersloeg, een schrikbewind jegens zielige studentjes en om haar pioniersrol als Twitterverlater voordat het cool was, zal terugslaan. Ze wil niet (nergens) reageren op de aanval, die zich toespitst op het ontbreken van 'de menselijke maat'. O wat zal ze zinnen op wraak. Dit wordt oorlog. En die menselijke maat zullen de klagers ongetwijfeld lekker bij de Zeeman moeten zoeken.