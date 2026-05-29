VrijMiBo met Paul McCartney, Neil Young, Willie Nelson en Jan Hanlo
Koelen, koelen, koelen, bier, bier, bier
Ofschoon het hele land al weken in rep en roer is door de aanwezigheid van Harry Styles laten we die even extreemlinks liggen (want in Amsterdam haha) om het nu weer over échte muziek en een échte Brit hebben: Paul McCartney. Wie had durven dromen dat we van de fabuleuste van de Fab Four nog muziek zouden krijgen? De presentatie van zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane gaat niet gepaard met zoveel spektakel als bij The Stones maar de muziek van Macca is er zeker niet minder om, echt niet. De stem is broos, zijn band Wings is al jaren on the run, maar de silly love songs mogen er nog zijn en ook Ringo tikt en zingt lekker mee. Misschien is het wel zijn laatste dus laten we nog maar even genieten van dit schitterende album van de opperbeatle. Voorts hebben we nog veel meer oudjes met een livealbum van Neil Young die nooit meer stopt en Willy Nelson die allang dood is maar het zelf nog niet weet. Speciaal voor deze bloedverzengend hete tropendag hebben we een gedicht van Jan Hanlo uitgekozen, omdat we precies praten zoals hij dicht na de achtentwintig bier waar we zojuist aan begonnen zijn. Proost op de verkoeling!
Jan Hanlo - Oote
Oote oote oote
Boe
Oote oote
Oote oote oote boe
Oe oe
Oe oe oote oote oote
A
A a a
Oote a a a
Oote oe oe
Oe oe oe
Oe oe oe oe oe
Oe oe oe oe oe
Oe oe oe oe oe oe oe
Oe oe oe etc.
Oote oote oote
Eh eh euh
Euh euh etc.
Oote oote oote boe
etc.
etc. etc.
Hoe boe hoe boe
Hoe boe hoe boe
B boe
Boe oe oe
Oe oe (etc.)
Oe oe oe oe
etc.
Eh eh euh euh euh
Oo-eh oo-eh o-eh eh eh eh
Ah ach ah ach ach ah a a
Oh ohh ohh hh hhh (etc.)
Hhd d d
Hdd
D d d d da
D dda d dda da
D da d da d da d da d da da
da
Da da demband
Demband demband dembrand dembrandt
Dembrandt Dembrandt Dembrandt
Doe d doe d doe dda doe
Da do do do da do do do
Do do da do deu d
Do do do deu deu doe deu deu
Deu deu deu da dd deu
Deu deu deu deu
Kneu kneu kneu kneu ote kneu eur
Kneu kneu ote kneu eur
Kneu ote ote ote ote ote
Ote ote oote
Ote ote
Boe
Oote oote oote boe
Oote oote boe oote oote oote boe
Neil Young (Neil Young)
Kiefer Sutherland (acteert beter)
Aespa (K-pop)
All Them Witches (rock)
Boards of Canada (elektro)
The Bug Club (indierock)
David Torn (psychedelische gitaarrock)
Dogstar (Keanu Reevesrock)
Ear (elektropop)
Francis of Delirium (indierock)
Guided by Voices (indierock)
Iceage (Deense punk)
Kurt Vile (zingerzongwreiter)
Latto (macchiato! Nee grapje RAP)
Lenko (pop)
The Real McKenzies (Celtic rock)
Renée Flemming & Béla Fleck (folk)
Sparta (rock)
Turnover (rock)
Violet Grohl (dochtervan-muziek)
Static Dress (GU)
Shinedown (GU)
Devin Townsend (GU maar dan opera)
Elder (zachte GU)
Dark Divine (GU)
Gerard Joling (ORANJE WK ROOD WIT BLAUW YEAH)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
EBOLA in het StamCafé
Het is lekker weer en EBOLA IS IN NEDERLAND! Dat vieren we in 5 plaatjes
VrijMiBo met Herrie Stijls
In het uitvak van de ArenA zitten de fans van Zayn Malik, die gaan we in elkaar rammen
VrijMiBo met Peter Frampton, Drake en E. du Perron
Ook in de regen smaakt bier naar bier
VrijMiBo met Ye
Yeeee yooooooo
VrijMiBo met Éric Cantona
We drinken bier, maar een liveblog volgen kan natuurlijk ook nog