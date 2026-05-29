Ofschoon het hele land al weken in rep en roer is door de aanwezigheid van Harry Styles laten we die even extreemlinks liggen (want in Amsterdam haha) om het nu weer over échte muziek en een échte Brit hebben: Paul McCartney. Wie had durven dromen dat we van de fabuleuste van de Fab Four nog muziek zouden krijgen? De presentatie van zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane gaat niet gepaard met zoveel spektakel als bij The Stones maar de muziek van Macca is er zeker niet minder om, echt niet. De stem is broos, zijn band Wings is al jaren on the run, maar de silly love songs mogen er nog zijn en ook Ringo tikt en zingt lekker mee. Misschien is het wel zijn laatste dus laten we nog maar even genieten van dit schitterende album van de opperbeatle. Voorts hebben we nog veel meer oudjes met een livealbum van Neil Young die nooit meer stopt en Willy Nelson die allang dood is maar het zelf nog niet weet. Speciaal voor deze bloedverzengend hete tropendag hebben we een gedicht van Jan Hanlo uitgekozen, omdat we precies praten zoals hij dicht na de achtentwintig bier waar we zojuist aan begonnen zijn. Proost op de verkoeling!