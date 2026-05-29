LIVE. Start Corona Tribunalen met Marion Koopmans en gevallen minister Bruno Bruins
Oh ja
Nou. Daar gaan we dan. Zes jaar later kunnen we eindelijk horen hoe het nou precies zat met de plandemie/virosofen/carnaval in kleine groepen. De coronatribunalen beginnen en Marion Koopmans is als eerste aan de buurt. Marion Koopmans kennen we vooral van haar kowtowen naar China en ondertussen alle burgers de virologische maat nemen op Twitter, waar ze een prijs voor communicatie voor kreeg van mensen die niks van communicatie snappen. Wij zijn vooral benieuwd of Koopmans gaat uitleggen hoe en waarom de wetenschap zich liet misbruiken door de politiek en hoe het nou zat met die groepsimmuniteit. En daarna krijgen we misschien wel de grootste boosdoener van allemaal, namelijk Bruno Bruins. Nou denkt u: wat heeft Bruno Bruins nou weer verkeerd gedaan? Dat zullen wij u vertellen. Bruno Bruins raakte in die dagen in maart zo erg in de stress dat hij op doktersadvies moest aftreden. En daardoor werd corona de verantwoordelijkheid van... Hugo de Jonge.
Koopmans
Bruno Bruins
