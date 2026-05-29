Volkskrantlezer heeft Lidewij de Vos tuk: 'Moeten niet juist de witte mensen weg uit Nederland?'

Leefde K. Laheye nog maar

lidewij de vos en een quote uit de volkskrant

Toch wel een beetje gek om aan de ene kant als krant een kruistocht tegen X te beginnen en aan de andere kant een complete brievenrubriek besteden aan reacties van KeurigeMeneer1234 en NetteMevrouw897 [Oekraïens vlaggetje] [Palestijnse sjaal] op het volstrekt zinloze gedeelte van het verder ook volstrekt zinloze debat waarin de hele Tweede Kamer van Lidewij Vos wilde weten of ze een nazi is, en zo ja hoe. Zo werkt de Volkskrant vrolijk mee aan het normaliseren van Mevrouw De Vos heur malle ideetjes (mag ook helemaal niet van Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing), want als het beste argument tégen FvD's Bloed & Bodem retoriek is dat Nederland weer van de neanderthalers moet worden en/of dat er wel erg veel allochtonen in het Nederlands Elftal zitten (wtf echt) dan ga je zo langzamerhand toch wel denken dat er misschien wat in kan zitten. Als dit het geredigeerde Gesundes Volksempfinden is, doe ons dan maar gewoon het open riool van X.

Tags: volkskrant, brievenrubriek, lidewij de vos, neanderthalers
@Ronaldo | 29-05-26 | 13:00 | 50 reacties

