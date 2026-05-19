Heel goed dat de Volkskrant tegenwoordig geen anonieme-opiniebijdragen meer plaatst, zo weten de lezers tenminste met wie ze te maken hebben. Zo ontdekte onze Bassiehof dat veteraan Wilbert Linders die schuimbekkend los mocht gaan op Gidi Markuszower ("Met verbijstering en diepe walging heb ik geluisterd naar zijn pleidooi om vluchtelingen aan de grens tegen te houden, ‘desnoods met maximaal geweld’. Dit zijn niet de woorden van een verantwoordelijk volksvertegenwoordiger. Dit zijn de giftige oprispingen van een rücksichtslose demagoog die de fundamenten van onze beschaving probeert te slopen voor een paar goedkope politieke punten. Als veteraan, als marechaussee en als sociaaldemocraat kots ik deze retoriek hartgrondig uit") naar eigen zeggen ook iemand 'met een vlekje' is. En niet zomaar een vlekje. Hij "probeerde een 79-jarige vrouw uit Veghel af te persen. Hij was er per toeval (door een verkeerd bezorgd bankafschrift) achter gekomen dat de vrouw veel geld had en stuurde haar dreigbrieven. Bij een van die brieven zat een kogel. Via de brieven kreeg de vrouw de opdracht om 25.000 euro in een plastic tas weg te leggen op een afgesproken plek. Een opmerkelijk detail: Linders wilde het bedrag graag in briefjes van duizend euro, maar die bestaan helemaal niet." Een en ander vormde overigens geen beletsel om in de gemeenteraad te belanden, maar goed het gaat dan ook om de gemeenteraad van Limburgse gemeente Helmond. Enniewee. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.