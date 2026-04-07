GSTV. De Taalgids Die Niemand Lijkt Te Willen Maar Waar Toch 40.000 Euro Aan Is Besteed

Gek hè. FvD is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. De VVD is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. De PVV is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. De SGP is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. JA21 is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. BBB is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. Zelfs de ChristenUnie is tegen de taalgids van het ministerie van Onderwijs. En hee, eigenlijk is de staatssecretaris van Onderwijs ook tegen het ministerie van Onderwijs. Maar toch heeft het ministerie van Onderwijs 40.000 euro uitgegeven aan de taalgids van het ministerie van Onderwijs. Sterker nog, het programma tegen Discriminatie en Racisme van het ministerie van Onderwijs, dat eerder nog allemaal portretten wilde weghalen uit de hal van het ministerie van Onderwijs, bestaat nog steeds. Gek hè.

Tags: gstv, onderwijs, taalgids, judith tielen, martin bosma
