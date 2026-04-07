Liveblog oorlog Iran. 'Iran bevriest diplomatieke kanalen' na dreigement Trump
Dit is Liveblog 71 - nummer 70 over de oorlog in het Midden-Oosten las u hier
Tik tok tik tok, dat is de klok en de klok tikt af naar 02:00 uur vannacht Nederlandse tijd. Dan verloopt de deadline die Donald Trump heeft opgelegd aan Iran om de Straat van Hormuz weer open te gooien. Trump dreigde eerder al bruggen en energiecentrales aan te vallen als de zeestraat niet wordt geopend. Op sociale media dreigde Trump zojuist ook nog eens dat een 'complete beschaving vannacht zal sterven'. "We will find out tonight, one of the most important moments in the long and complex history of the World." Iran vindt het dreigement maar niks: de diplomatieke betrekkingen die er nog waren (gesprekken via Pakistan) zijn bevroren. Het wordt een spannende nacht, en we zitten er klaar voor. Later meer!
Update 16:35 - Ten overvloede, Israël heeft zojuist acht spoorbruggen gebombardeerd, die volgens de IDF door de Revolutionaire Garde gebruikt werden om materieel en wapens van hot naar her te verplaatsen. Allemaal te zien op deze kekke infographic.
Update 16:43 - Snel uw aandelen verrijkt uranium verkopen: het Witte Huis ONTKENT nucleaire wapens te overwegen in de oorlog in Iran.
Update 16:49 - Staat er iets te gebeuren? De Amerikaanse ambassade in Bahrein roept alle medewerkers in Bahrein op om binnen te blijven ('to shelter in place') en roept Amerikaanse burgers in het land op hetzelfde te doen.
Update 16:54 - Andere landen ook nerveus: India draagt burgers in Iran op de komende 48 uur uit de buurt te blijven van energie-infrastructuur en militaire objecten.
Update 17:01 - Trump dreigt nog meer. 20:00 uur eastern standard time (02:00 uur Nederlandse tijd dus) blijft staan. "If we get to that point, there is going to be an attack like they have not seen." MAAR, als er ontwikkelingen zijn, zou de deadline kunnen opschuiven. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag, want Iran heeft Pakistan dus laten weten niet meer te bemiddelen.
Update 17:20 - Staatskrant Tehran Times laat nu weten dat de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en de VS (via Pakistan) NIET GESLOTEN zijn. Er wordt heel veel D-chess gespeeld, en het lijkt inmiddels op een potje kijken wie de langste piemel heeft.
Update 17:45 - Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat nog maar even wat van zich horen en twittert dat Iran hoe dan ook zal overwinnen: "The power of a "CIVILIZED" nation's culture, logic, and faith in its righteous cause will undoubtedly prevail over the logic of brute force. A nation that has every faith in the righteousness of its path shall harness all its capacities and capabilities to safeguard its rights and legitimate interests." Nog geen tweets vandaag van zijn baas, MinBuZa Araghchi. Snipperdag?
Update 17:54 - Het Israëlische N12 News schrijft dat, terwijl Trumps deadline nadert, honderden Iraniërs zich op bevel van de Garde verzamelen bij een energiecentrale. Zij vormen - onder dwang - een menselijk schild, zo lijkt het. Beeld daarvan HIER.
Update 18:00 - Volgens Reuters zegt de pro-Iraanse militie in Irak Kataib Hezbollah de ontvoerde Amerikaanse journalist Shelly Kittleson vrij te laten.
Update 18:12 - The Wall Street Journal schrijft dat Trump door een hoge functionaris in zijn regering wordt omschreven als 'in a mode of defiance'. Dat belooft nog wat.
Update 18:30 - Premier Jetten zegt 'zorgen' te hebben over Trumps dreigende taal en noemt elke vorm van aanvallen op civiele infrastructuur 'onacceptabel'. Voorts pruttelt hij nog wat over internationaal recht en dat dat heel belangrijk is (is het niet).
Update 18:33 - Barak Ravid van Axios meldt dat er iets van vooruitgang is geboekt in de gesprekken tussen de VS en Iran. Een staakt-het-vuren-deal lijkt echter niet te worden gesloten voor Trumps deadline. Wat dat voor het mogelijke einde van de Iraanse beschaving betekent is nog onduidelijk, maar Trump had al gezegd dat er van alles kon gebeuren bij bepaalde ontwikkelingen. De onderhandelingen zouden in ieder geval doorgaan tot de deadline van 20:00 uur EST (02:00 uur Nederlandse tijd).
Update 18:45 - CENTCOM deelt een aantal actiefoto's vanaf de USS Tripoli wat maar moet aangeven dat de Amerikanen KLAAR zijn voor welke strijd dan ook.
Update 19:06 - Stukje Humor van Horny Henny Huisman, bekend van het zijn van een liefhebbende grootvader, over de Straat van Hormuz.
Update 19:13 - De IDF heeft bij bombardementen op Teheran per ongeluk een synagoge geraakt en zegt dat te betreuren.
Update 19:16 - Treurig bericht voor Amerikaanse moslims: het ministerie van Buitenlandse Zaken roept staatsburgers op hun pelgrimstocht naar Mekka te 'heroverwegen' vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.
Update 19:25 - De verbannen kroonprins Reza Pahlavi roept de Iraanse strijdkrachten in een videoboodschap op om op te staan tegen het regime en de Garde en vraagt de Iraanse bevolking dat van het leger te eisen voordat het te laat is. Een nieuwe poging een revolutie te ontketenen dus.
Update 19:37 - Volgens The Wall Street Journal heeft Iran de Pakistaanse bemiddelaars laten weten dat het denkt aan de winnende hand te zijn en dat het nog 15.000 raketten en 45.000 drones in het arsenaal heeft. De moed der wanhoop, wellicht.
Trump tells Fox News that he wouldn't put odds on negotiations being successful and that he was moving forward with his plans— Faytuks News (@Faytuks) April 7, 2026
He also said: "8 p.m. is happening" pic.twitter.com/gayfpT3jze
