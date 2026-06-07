Gefilmd door de makkers van Project Fear nabij Area 51. In maart 2025 presenteerde Trump 'zijn' nieuwe straaljager, namelijk de Boeing F-47, zeer wel mogelijk vernoemd naar president #47. De presentatie beperkte zich tot de twee onderstaande renders waarbij alleen de voorkant te zien was, maar mogelijk ziet u bovenstaand dus het gehele toestel vliegend en wel. Maar goed, is het gewoon een opgevoerde Boeing X-36 uit 1997 die het straks opneemt tegen China's Saab 35 Draken uit 1955? We hopen het nooit mee te maken maar wel heel veel YouTube-filmpjes te zien over wie er in theorie zou winnen.