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Video. Is dit Amerika's nieuwste straaljager, de Boeing F-47?

Vraagteken in de kop betekent meestal nee maar ditmaal ja

Gefilmd door de makkers van Project Fear nabij Area 51. In maart 2025 presenteerde Trump 'zijn' nieuwe straaljager, namelijk de Boeing F-47, zeer wel mogelijk vernoemd naar president #47. De presentatie beperkte zich tot de twee onderstaande renders waarbij alleen de voorkant te zien was, maar mogelijk ziet u bovenstaand dus het gehele toestel vliegend en wel. Maar goed, is het gewoon een opgevoerde Boeing X-36 uit 1997 die het straks opneemt tegen China's Saab 35 Draken uit 1955? We hopen het nooit mee te maken maar wel heel veel YouTube-filmpjes te zien over wie er in theorie zou winnen.

De renders uit maart 2025

Tags: F-47, next-gen, straaljager
@Spartacus | 07-06-26 | 20:15 | 54 reacties

Reaguursels

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