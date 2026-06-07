Video. Is dit Amerika's nieuwste straaljager, de Boeing F-47?
Vraagteken in de kop betekent meestal nee maar ditmaal ja
https://t.co/UnvEAdamlg pic.twitter.com/1pMFv3YMgG— Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) June 4, 2026
Gefilmd door de makkers van Project Fear nabij Area 51. In maart 2025 presenteerde Trump 'zijn' nieuwe straaljager, namelijk de Boeing F-47, zeer wel mogelijk vernoemd naar president #47. De presentatie beperkte zich tot de twee onderstaande renders waarbij alleen de voorkant te zien was, maar mogelijk ziet u bovenstaand dus het gehele toestel vliegend en wel. Maar goed, is het gewoon een opgevoerde Boeing X-36 uit 1997 die het straks opneemt tegen China's Saab 35 Draken uit 1955? We hopen het nooit mee te maken maar wel heel veel YouTube-filmpjes te zien over wie er in theorie zou winnen.
De renders uit maart 2025
Both official Boeing F-47 artist renderings in Hi-Res pic.twitter.com/B2Dg6abbdy— Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) March 22, 2025
Reaguursels
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