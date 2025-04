Is dit de laatste bemande air superiority fighter die de VS ooit zal bouwen?

Valt toch bovenal meteen op: in tegenstelling tot de twee afbeeldingen gebruikt tijdens Trumps presentatie heeft het boven- en onderstaande model géén neusvleugels. En in tegenstelling tot de verwachtingen heeft het model wél twee staartvinnen, wat de Chinese evenknie bijvoorbeeld niet heeft. Dus, zo luiden de speculaties: of dit is geen Boeing F-47 maar een ander demonstratiemodel, of het is wel een Boeing F-47, maar dan een (iets) andere uitvoering dan die op de twee afbeeldingen tijdens Trumps presentatie.

Het zou ergens ook nog Lockheeds aanstaande vervanger van vliegdekschip-straaljager de F-18 Super Hornet kunnen zijn, maar dat zou wel vreemd zijn, want dit is een reclame van de luchtmacht, niet de marine. Hoe dan ook, wel mooi ding. Hele reclame na de breek, waarin ook heel even iets anders opmerkelijks en nieuws te zien valt: een F-22 geflankeerd door twee Boeing MQ-28 Loyal Wingman straalmotor-drones.