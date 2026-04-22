Wordt dit de opvolger van de US Navy F-18 Super Hornet?
Ja deze geleerde gok (zo heet dat in het Nederlands) durven we eigenlijk wel aan
We're bringing tomorrow’s horizon into focus, faster, stronger and ready when the warfighter needs it.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM— Northrop Grumman (@northropgrumman) April 20, 2026
Kort verhaal lang: gisteren werd aangekondigd dat de Amerikaanse marine aanstaande augustus kiest tussen het bovenstaande model van Northrop Grunman, of het onderstaande model van Boeing, dat ook de huidige F-18 Super Hornets en Growlers leverde. De voorganger van de F-18, de iconische F-14 Tomcat werd weer geleverd door Northrop Grunman, dus mocht deze stijldans iets zeggen zou het nu weer hun beurt zijn. Maar, zoals Chief of Naval Operations admiraal Daryl Caudle gisteren zei is er dus een partij die in ieder geval niet op tijd gaat kunnen leveren: "“One of the contractors who would make this plane for us is in a place where they really can’t deliver in the timeframe we need it. So there was, just, you know, 'check twice, cut once' kind of mentality here on this decision.”"
En aangezien Northrop gisteren het bovenstaande filmpje publiceerde, en Boeing enkel nog de onderstaande render vrijgaf in augustus 2025, vermoeden we het volgende: Northrop krijgt het US Navy contract om de F-18's te vervangen, want Boeing heeft het F-47-contract voor de vervanging van de US Air Force F-22 immers al gewonnen. Maar nu rijst de allerbelangrijkste vraag: krijgt het nieuwe US Navy-jachttoestel een rol in Top Gun 3?
Tot nu toe de enige render van Boeings kandidaat
Boeing’s New F/A-XX Next Gen Naval Fighter Concept Looks Familiar— The War Zone (@thewarzonewire) August 29, 2025
Boeing's official art showing its F/A-XX contender is unsurprisingly similar to the F-47, which the company is building for the Air Force.
Dit wil je ook lezen
Is Amerika's nieuwe 6th gen F-47 straaljager hier voor het eerst te zien in reclame US Air Force?
Is dit de laatste bemande air superiority fighter die de VS ooit zal bouwen?