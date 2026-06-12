Zeer gewaardeerde Premiums, deze is voor jullie. Tenminste, de tweede helft dan, de eerste is voor iedereen. En we dachten; eerste aflevering, weet je, laten we het eens luchtig inzetten met een gesprek over het schrijnende gebrek aan OV-fietsen op Amsterdam Centraal tijdens spitsuren en een terugblik op de budgetaire overschrijdingen van de Betuwelijn GEINTJE HET WERDEN RAS, ETNONATIONALISME, DE ETNO-MOORD door een Britse sikh op 18-jarige Brit Henry Nowak die al stervend door de politie in de handboeien geslagen werd omdat zijn moordenaar hem valselijk van racisme beschuldigde, en de Noord-Ierse Stephen Ogilvie die op straat bijna etno-onthoofd werd met een stanleymes door een Soedanese asieldebiel.

Nee maar even serieus. Is de her en der vertolkte wens dat Nederland en West-Europa 'overwegend blank' blijven, een kwalijke? De talloze veroordelingen en statements na Mona vs Lidewij suggereren van wel. Maar, en hier wordt het ijs dun en de heuvel glad: wat nou als etniciteit in beide richtingen sterk samenhangt met mens- en wereldbeeld? Wat nou als islamitische etniciteiten een sterke voorspeller zijn voor anti-Westers, regressief en expansionistisch gedachtegoed, en West-Europese etniciteiten een sterke voorspeller zijn voor het gedachtegoed dat de moderniteit heeft gecodificeerd en blijft bestendigen? Is de wens voor een 'overwegend blank Europa' dan nog steeds racistisch, of is het gewoon een logisch kraampje op de markt van ideeën?

Nou, daar gingen we het dus eens goed over hebben. Dat botste soms echt wel even, maar juist zo blijven we de geesten slijpen. Zoals gezegd: de eerste helft hierboven voor iedereen beschikbaar, de tweede helft onderstaand alleen voor Premiums. LID WORDEN KAN HIER. En dit gaan we vanaf nu dus OM DE WEEK DOEN, dus hopelijk weer tot dan in de tweede helft (die dus alleen voor PREMIUMS is).

Laatste noot: we doen deze videoproductie voor het eerst en itt tot livestreams helemaal zonder technische ondersteuning, dus alle feedback (en genade) is welkom. Wij noteren in ieder geval alvast de les: geen tafels aanraken als je een punt probeert te maken. Zie het als beginners-enthousiame!

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