Even voorstellen: Ahrièn Azodi (31). Iraanse vader, Nederlandse moeder, maar 100% Iraans en 100% Nederlands dus 200% GeenStijl-podcastgast. Komt al vanaf z'n 8e elk jaar in Iran, maar in 2021 nam zijn bezoek een ongelukkige wending. In deze aflevering vertelt hij ons dat hij als filmmaker met camera in z'n eentje door Karaj liep - wat eerder o.a. in de prachtige onderstaande beelden resulteerde. Hij voelde een hand op zijn bovenarm, en dat was het begin van een wekenlange helletocht, waarin hij een gevoel leerde kennen dat weinig Westerlingen meemaken: daadwerkelijk rechteloos zijn, beschuldigd van Israëlische spionage, overgeleverd aan de willekeur van een theocratie. De uitweg die hem voorgehouden werd? Een vriendschap aanknopen met Onze Man In Teheran Thomas Erdbrink. En toen moest Ahrièn kiezen: als hij ja zegt, zien ze dit dan niet juist als teken dat hij tot spionage te bewegen is, en staat hij daarmee schaakmat? (Weet u trouwens waar dat woord vandaan komt?) Exclusieve Telegram-chats met een dame in Teheran na de breek. Rob Muntz was er overigens ook bij want de hele podcast was zijn idee! Ahrièn is namelijk zijn editor als het echt spannend wordt, in Transnistrië bijvoorbeeld.