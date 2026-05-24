Liveblog oorlog Iran. 'Wapenstilstand van 60 dagen mogelijk vandaag aangekondigd, zou Hormuz heropenen, Iran ruimt zeemijnen'
De stilte voor de VREDE van 60 dagen (?) in Liveblog 124 alweer. Liveblog 123 las u hier
EXCLUSIVE: What's inside the Iran deal Trump is close to signinghttps://t.co/treaN5SyPJ— Axios (@axios) May 24, 2026
Dat er een vredesbestand van 60 dagen aan lijkt te komen las u gisteren natuurlijk al. Maar Axios schrijft hedenochtend wat er in het zogeheten Memorandum of Understanding als overeengekomen voorwaarden staan:
"Zowel Trump als de bemiddelaars hebben aangegeven dat de overeenkomst zondag aangekondigd zou kunnen worden, hoewel deze nog niet definitief is en nog steeds kan ontrafelen. (...) Gedurende de periode van 60 dagen zou de Straat van Hormuz open zijn zonder tolheffing en zou Iran ermee instemmen de mijnen die het in de straat had geplaatst te ruimen, zodat schepen vrij konden passeren. In ruil daarvoor zouden de VS de blokkade van Iraanse havens opheffen en enkele sanctievrijstellingen verlenen, zodat Iran vrij olie kon verkopen. De Amerikaanse functionaris erkende dat dit een zegen zou zijn voor de Iraanse economie, maar zei dat het ook een aanzienlijke verlichting zou betekenen voor de wereldwijde oliemarkt."
Kortom, dat zou een tijdelijk, voorwaardelijk einde betekenen van PROJECT FREEDOM, waarin CENTCOM Iraanse havens en schepen blokkeert. Maar dan het allerheetste hangijzer, namelijk Irans nucleaire programma:
"Het ontwerp-memorandum bevat toezeggingen van Iran om nooit kernwapens na te streven en te onderhandelen over een opschorting van het uraniumverrijkingsprogramma en de verwijdering van de voorraad hoogverrijkt uranium, aldus de Amerikaanse functionaris. Volgens twee bronnen die bekend zijn met de zaak, heeft Iran via de bemiddelaars mondelinge toezeggingen gedaan aan de VS over de omvang van de concessies die het bereid is te doen met betrekking tot de opschorting van de verrijking en het opgeven van het kernmateriaal."
Belangrijke noot: de Iraanse zijde heeft deze opsommingen nog niet bevestigd, al geeft Iran wel tekenen dat er inderdaad een deal ophanden is. Meemaken is wat we het gaan. Wij gaan weer live.
Update 09:07 - Ook staat er in het memorandum dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah moet eindigen. Grote kans dus dat Israël die duimschroeven nog even maximaal aandraait komende dagen of zelfs uren, om nog zoveel mogelijk sjihadisten (sjiitische jihadisten, red.) uit te schakelen voordat het niet meer 'mag'.
Israël in de bres voor flotilla-makkers!
We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotilla anarchists pic.twitter.com/k2bbkKq7tm— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026
Haha vallen wel echt klappen ja
🔴 Israel 'trolea' parafraseando a Sánchez tras la detención de los 'flotilleros' en España: "Pedimos una explicación". pic.twitter.com/WalzjRoVu8— okdiario.com (@okdiario) May 23, 2026
Een van de vele wonderen uit de flotilla-wereld
The miraculous recovery! Flotilla activist was in a stretcher for the all the cameras but in the span of a few hours has a miraculous recovery! pic.twitter.com/yW67lAr1SZ— Adam Milstein (@AdamMilstein) May 24, 2026
Und jetzt wird’s richtig absurd, liebe @TurkishAirlines.— Mikha’el | בדרך ליהדות (@MikhaElTzaDiK) May 23, 2026
Ein neu aufgetauchtes Video wirft neue, äußerst spannende Fragen auf: Jene Hamas-nahen Blockadebrecher, die Israel auf hoher See gestoppt, festgenommen und danach ganz regulär abgeschoben hat, marschieren in Israel munter… https://t.co/ccyer8w5b3 pic.twitter.com/BzqQEKkSFf
Ook nog steeds dichtbij: CENTCOMS zwaardmacht
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) conduct flight operations as the amphibious assault ship transits the Arabian Sea. pic.twitter.com/VhY71khuwz— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 23, 2026
