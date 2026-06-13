5 Uur Live 6 Inside 5OP2 Adieu God? Adieu! De Alles is Anders Show Als je alles hebt gehad! Andries Aperitivo De Avondshow met Arjen Lubach AVRO Service Salon Bar Laat Barend & Van Dorp Beau Bid, bedank, bewonder Bimbo's en Boerka's, tegenstellingen in multicultureel Nederland Café De Buren Café Kockelmann Carlo & Irene: Life4You Carlo's TV Café Carrie op Vrijdag Casa di Beau CHICA Claudia's Showboot Dagje ouder De Dagrand De nacht in Het Elfde Uur Eva Het Filosofisch Kwintet Gesprek met de minister-president Glitter Glamour Gordon Goede tijden, zomer tijden Goedemorgen Nederland Goedenavond Nederland Gordons Late Nicht Show Half 8 live! Heerlijk eerlijk Heertje Helden van Toen Het Oranje Café Hier is... Adriaan van Dis

HLF8

Hoepla

Hour of Power

Humberto

Iets met boeken

In de hoofdrol

In Gesprek op 7

Info

Isola di Beau

Ivo

JENSEN!

Jinek

Jong

De Jopie Parlevliet Show

Karel

Kebab TV

Kenmerk (actualiteitenrubriek)

Kevin Masters Show starring Tom Rhodes

Khalid & Sophie

Kijk dit nou!

De Kist

Klasgenoten (Nederland)

Knevel & Van den Brink

KoffieMAX

Koffietijd

Kunststof

Kwestie van kiezen

Laat de Leeuw

Ladies Night

Lago di Beau

Langs de Leeuw

Life & Cooking

Linda & Beau op Zondag

Linda's Wintermaand

Linda's Zomerweek

Loopt een man over het water...

Lopend Vuur

LUBACH

M (televisieprogramma)

MaDiWoDoVrijdagshow

Mangiare!

Marc's Angels

Marcel & Gijs

Matthijs gaat door

De Meiden van Halal

Mies en scène

Moltalk

Naar bed met Irene

Nachtsuite

OBA live

De Ochtenden

Ochtendspits

Omega Helden

On Air

Onderaan de streep

Op1 (om het even welke presentatoren)

De Oranjezomer

PAU!L

Pauw

Pauw & De Wit

Pauw & Jinek: De Verkiezingen

Pauw & Witteman

Per Ongeluk

Peter

Peter: Vrienden, interaktief

Praatjesmakers

Re-action

Renze

Rondo

RTL Late Night

RTL Voetbal Insite

Rudi Carrell Show

RUR

De schreeuw van De Leeuw

Sex met Angela

Sonja 's avonds

Sonja op...

Sonja's goed nieuws show

Sport aan tafel

Sterallures

De stoel

Studio MAX Live

Taarten van Babel

De Tafel van Tijs

Thank God It's Friday

Theater van het sentiment

Tijd voor MAX

TROS Aktua

TV Show

TV Show op Reis

Uitgelicht!

Uitzonderlijk Vervoer (Nederlands televisieprogramma)

Valerio's Datingshow

Van Roosmalen & Groenteman

Vandaag de dag

Vandaag Inside

Vara Laat

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Villa Felderhof

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Voetbal Inside

Voetbal International

Voor de vuist weg

De vooravond

Vrooooom

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Wakker worden met Valerio

Wat heet!

Wat nu?!

De Wereld Draait Door

Westbroek!

Wintergasten

Wintertijd

WNL Haagse Lobby

WNL op Zondag

WNL Opiniemakers

Ziggo Sport Race Café

Ziggo Sport Voetbal Café

De zomer draait door

Zomer met Art