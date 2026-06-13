Hè Hè. RTL Tonight definitief gestopt met RTL Tonight
HIER de laatste (haha alsof u gaat kijken).
HIER zomaar een lijstje met betere praatprogramma's dan RTL Tonight:
5 Uur Live
6 Inside
5OP2
Adieu God?
Adieu!
De Alles is Anders Show
Als je alles hebt gehad!
Andries
Aperitivo
De Avondshow met Arjen Lubach
AVRO Service Salon
Bar Laat
Barend & Van Dorp
Beau
Bid, bedank, bewonder
Bimbo's en Boerka's, tegenstellingen in multicultureel Nederland
Café De Buren
Café Kockelmann
Carlo & Irene: Life4You
Carlo's TV Café
Carrie op Vrijdag
Casa di Beau
CHICA
Claudia's Showboot
Dagje ouder
De Dagrand
De nacht in
Het Elfde Uur
Eva
Het Filosofisch Kwintet
Gesprek met de minister-president
Glitter Glamour Gordon
Goede tijden, zomer tijden
Goedemorgen Nederland
Goedenavond Nederland
Gordons Late Nicht Show
Half 8 live!
Heerlijk eerlijk Heertje
Helden van Toen
Het Oranje Café
Hier is... Adriaan van Dis
HLF8
Hoepla
Hour of Power
Humberto
Iets met boeken
In de hoofdrol
In Gesprek op 7
Info
Isola di Beau
Ivo
JENSEN!
Jinek
Jong
De Jopie Parlevliet Show
Karel
Kebab TV
Kenmerk (actualiteitenrubriek)
Kevin Masters Show starring Tom Rhodes
Khalid & Sophie
Kijk dit nou!
De Kist
Klasgenoten (Nederland)
Knevel & Van den Brink
KoffieMAX
Koffietijd
Kunststof
Kwestie van kiezen
Laat de Leeuw
Ladies Night
Lago di Beau
Langs de Leeuw
Life & Cooking
Linda & Beau op Zondag
Linda's Wintermaand
Linda's Zomerweek
Loopt een man over het water...
Lopend Vuur
LUBACH
M (televisieprogramma)
MaDiWoDoVrijdagshow
Mangiare!
Marc's Angels
Marcel & Gijs
Matthijs gaat door
De Meiden van Halal
Mies en scène
Moltalk
Naar bed met Irene
Nachtsuite
OBA live
De Ochtenden
Ochtendspits
Omega Helden
On Air
Onderaan de streep
Op1 (om het even welke presentatoren)
De Oranjezomer
PAU!L
Pauw
Pauw & De Wit
Pauw & Jinek: De Verkiezingen
Pauw & Witteman
Per Ongeluk
Peter
Peter: Vrienden, interaktief
Praatjesmakers
Re-action
Renze
Rondo
RTL Late Night
RTL Voetbal Insite
Rudi Carrell Show
RUR
De schreeuw van De Leeuw
Sex met Angela
Sonja 's avonds
Sonja op...
Sonja's goed nieuws show
Sport aan tafel
Sterallures
De stoel
Studio MAX Live
Taarten van Babel
De Tafel van Tijs
Thank God It's Friday
Theater van het sentiment
Tijd voor MAX
TROS Aktua
TV Show
TV Show op Reis
Uitgelicht!
Uitzonderlijk Vervoer (Nederlands televisieprogramma)
Valerio's Datingshow
Van Roosmalen & Groenteman
Vandaag de dag
Vandaag Inside
Vara Laat
Veronica Inside
Veronica Offside
Verre Verwanten
Villa Felderhof
Villa Morero
Vinger aan de Pols
Voetbal Inside
Voetbal International
Voor de vuist weg
De vooravond
Vrooooom
VTBL
Wakker worden met Valerio
Wat heet!
Wat nu?!
De Wereld Draait Door
Westbroek!
Wintergasten
Wintertijd
WNL Haagse Lobby
WNL op Zondag
WNL Opiniemakers
Ziggo Sport Race Café
Ziggo Sport Voetbal Café
De zomer draait door
Zomer met Art
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